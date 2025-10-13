In Toscana nessun flusso di voti tra Cdx e Csx calo affluenza tocca tutti | l'analisi di Opinio Italia

Secondo l'analisi dei flussi per le elezioni regionali in Toscana 20205, non c'è stato un flusso di voti tra destra e sinistra: nonostante il calo di 15 punti, i risultati sembrano cristallizzati a 5 anni fa. "Significa che il calo di affluenza è trasversale", ha spiegato a Fanpage.it Livio Gigliuito, commentando l'analisi dei flussi del consorzio Opinio Italia per la Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it