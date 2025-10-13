In Toscana nessun flusso di voti tra Cdx e Csx calo affluenza tocca tutti | l'analisi di Opinio Italia
Secondo l'analisi dei flussi per le elezioni regionali in Toscana 20205, non c'è stato un flusso di voti tra destra e sinistra: nonostante il calo di 15 punti, i risultati sembrano cristallizzati a 5 anni fa. "Significa che il calo di affluenza è trasversale", ha spiegato a Fanpage.it Livio Gigliuito, commentando l'analisi dei flussi del consorzio Opinio Italia per la Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: toscana - nessun
Covid in Toscana: 35 nuovi contagi, ma nessun decesso nell’ultima settimana
Covid in Toscana: nessun decesso negli ultimi 7 giorni, ma 35 nuovi contagi. Diciotto i ricoveri (3 in terapia intensiva)
Covid in Toscana: nessun decesso nell’ultima settimana, 76 nuovi casi. 49 i ricoverati (2 in terapia intensiva)
Il 12 e 13 ottobre vota. Per una Toscana che guarda avanti, che non lascia indietro nessuno, che crede nella comunità e nel futuro. Ogni voto è una scelta di fiducia, di speranza, di amore per la nostra terra. #GianiPresidente - facebook.com Vai su Facebook
“In Toscana nessun flusso di voti tra Cdx e Csx, calo affluenza tocca tutti”: l’analisi di Opinio Italia - Secondo l'analisi dei flussi per le elezioni regionali in Toscana 20205, non c'è stato un flusso di voti tra destra e sinistra: nonostante il calo di ... Secondo fanpage.it
Le notizie del 12 ottobre sulle votazioni regionali in Toscana - In Toscana si vota lunedì fino alle 15 per scegliere il futuro governatore e rinnovare il Consiglio regionale: la sfida fra Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it