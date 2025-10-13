In Toscana centrodestra incassa prima sconfitta a Regionali ‘effetto Vannacci al contrario’
Roma, 13 ott. (askanews) – La magra consolazione è che, sebbene di un soffio, si tratta del “risultato più alto mai raggiunto”. La Toscana si conferma una regione senza storia per il centrodestra che vede il candidato meloniano Alessandro Tomasi perdere con un distacco di circa 13 punti con il riconfermato presidente, Eugenio Giani, sostenuto dal campo largo. E’ una questione di decimali rispetto al 40,46% di cinque anni fa, quando a tentare (e fallire) l’impresa fu la leghista Susanna Ceccardi. Ma, esattamente come è accaduto nelle regioni in cui si è vinto nelle due settimane precedenti, è il dato della competizione interna tra le liste della coalizione a essere particolarmente significativo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: toscana - centrodestra
Toscana, il centrodestra ci crede. I leader uniti sullo stesso palco, la premier: “La Storia la fate voi”
Accordo Toscana e Umbria, il centrodestra contro la Proietti: "Scarsa trasparenza sull'Altavelocità, Elisoccorso umbro dimezzato"
Il candidato presidente di centrodestra della Toscana Alessandro Tomasi a Sansepolcro
Il centrosinistra esulta per la travolgente vittoria in Toscana. Una settimana e 15 giorni fa era il centrodestra a esultare per le travolgenti vittorie nelle Marche e in Calabria. Ma ancora una volta la politica evita il dibattito sull’aspetto che conta di più, ovvero la d - X Vai su X
AL VOTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA Questa mattina al seggio di Castiglioncello per scrivere il futuro della Toscana. Votiamo Lega ed il Centrodestra!!! - facebook.com Vai su Facebook
In Toscana centrodestra incassa prima sconfitta a Regionali, ‘effetto Vannacci al contrario’ - Tiene sostanzialmente Forza Italia che, con consensi intorno al 6,2% fa meglio della scorsa tornata regionale (4,2%), cresce rispetto alle Politiche (5,6%) e pareggia rispetto al voto per Bruxelles (6 ... Riporta msn.com
Vannacci incassa la “prima vera sconfitta”: la stoccata a caldo e la prossima mossa - Roberto Vannacci commenta a caldo la sconfitta della Lega alle regionali in Toscana: cosa bolle in pentola per la Puglia. newsmondo.it scrive