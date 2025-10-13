In sedia a rotelle vede il figlio appena liberato da Hamas l’abbraccio del padre che cerca di alzarsi | Ha lottato per essere pronto a questo momento – Il video

Tal Kuperstein, un padre israeliano rimasto paralizzato a causa di un ictus, ha compiuto un gesto straordinario: ha trovato la forza di alzarsi dalla sedia a rotelle per abbracciare il figlio Bar, recentemente liberato da Hamas dopo due lunghi anni di prigionia a Gaza. Il momento, ripreso in un emozionante video, mostra Tal che stringe il figlio tra le braccia, circondato dall’amore della madre Julie, della nonna e del fratello. Bar, 23 anni, residente a Holon, era stato rapito dai miliziani di Hamas durante il festival musicale Supernova. Per due anni, la sua famiglia ha vissuto nell’incubo, nutrendo la speranza che il giovane potesse essere liberato. 🔗 Leggi su Open.online