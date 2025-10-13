In ricordo di Laerte borsa di studio nel nome del giovane tartuchino
Siena, 13 ottobre 2025 – È stata assegnata a Giulia Lauri la prima edizione della borsa di studio in ricordo di Laerte Mulinacci, organizzata dalla Contrada della Tartuca con la famiglia di Laerte, storico e contradaiolo della Tartuca, scomparso nel gennaio 2024. Giulia Lauri ha conseguito la laurea magistrale in Chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università di Siena, con 110 e lode nell’anno accademico 20232024, con una tesi dal titolo “Decoding Cross-reactivity: Epitope Characterization of a Klebsiella pneumoniae anti-O3 monoclonal antibody”. “Questo è il miglior modo per ricordare la figura di Laerte – ha affermato il priore Simone Ciotti –, il modo più vicino al suo essere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
