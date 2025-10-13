In Puglia annata positiva per la produzione delle olive ma nel Barese situazione critica

In Puglia è un'annata di carica, ma non da record, per la raccolta delle olive con la campagna olearia 2025-2026 che conferma le attese solo in parte. Lo conferma la Coldiretti regionale: alla “scarica” 2024-2025 il settore registra una crescita del 40% delle quantità, segnale di una ripresa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

