In provincia di Arezzo Tomasi sorpassa Giani

Ad Arezzo, dopo 7 sezioni scrutinate, Alessandro Tomasi è avanti di un soffio. E' al 51,17 per cento contro il 47,05 di Giani e 1,78 di Bundu. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

