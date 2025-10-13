In piazza Maggiore la cella di un carcere per sentire la detenzione

La Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” lancia un’iniziativa di forte impatto: per due giorni, sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025, la cella di del carcere, a grandezza naturale, sarà esposta in piazza Maggiore per permettere a cittadini di confrontarsi con il tema della reclusione.L’evento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - maggiore

Concorso Internazionale di Composizione “2 agosto”: il concerto in Piazza Maggiore

Lavori in Strada Maggiore, il cantiere avanza fino a piazza di Porta Ravegnana

Bologna: Sit- in extintion rebellion e Ultima Generazione in Piazza Maggiore

Da Piazza Maggiore, un appello: #AlbertoTrentiniLibero - X Vai su X

Grande successo in Piazza Maggiore per la raccolta di cibo e fondi per l’Africa. Un messaggio di pace che parte riempiendo il piatto vuoto - facebook.com Vai su Facebook

Una cella carceraria al centro della città di Bologna - In piazza Maggiore a Bologna arriva una cella carceraria a grandezza reale, fedelmente arredata e ricostruita e "visitabile" da chiunque vorrà varcarne la soglia e sentirsi "ristretto" anche solo per ... Si legge su msn.com