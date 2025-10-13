In piazza Maggiore la cella di un carcere per sentire la detenzione

13 ott 2025

La Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” lancia un’iniziativa di forte impatto: per due giorni, sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025, la cella di del carcere, a grandezza naturale, sarà esposta in piazza Maggiore per permettere a cittadini di confrontarsi con il tema della reclusione.L’evento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

