In piazza dopo la violenza La risposta di Sondrio diventa un esempio di convivenza civile
Un applauso lungo un minuto, "così forte che arrivi fino a lei e le dia la forza rialzarsi. Non sei sola! Sondrio c’è ed è con te". Lei è la donna di 44 anni che lunedì sera è stata massacrata di botte, violentata e rapinata in via Morbegno da un giovane originario del Mali, ospite del Cas per richiedenti asilo di Colorina. L’applauso – il più lungo e dedicato, dei tanti che hanno inframmezzato gli interventi – è arrivato dalle oltre quattrocento persone che ieri pomeriggio hanno raggiunto il piazzale della stazione per partecipare alla manifestazione promossa da alcuni privati in settimana, per esprimere solidarietà alla vittima dell’aggressione e per chiedere più sicurezza per Sondrio, "una città diventata pericolosa dal centro alla periferia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
