In piazza a Foggia ci sono i ' Biscotti senza Frontiere'

13 ott 2025

Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere (MSF) sarà presente in oltre 150 piazze in tutte le regioni italiane con la seconda edizione di ‘Biscotti senza Frontiere’, l’iniziativa a sostegno del Fondo Emergenze dell’organizzazione che garantisce un intervento medico umanitario rapido. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

