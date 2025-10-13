In memoria di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti mozione di Avs per la prevenzione della violenza di genere e dei linguaggi d’odio

Nel prossimo consiglio comunale di Forlì, in programma martedì, sarà discussa la mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra per promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione contro la violenza di genere e i linguaggi d’odio, in memoria di Rosaria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Un dono prezioso per la memoria di Torremaggiore L’Amministrazione Comunale ringrazia Rosaria D’Errico, Aurelio Ercole La Riccia e Davide Vocale per aver donato l’esclusivo documentario che raccoglie le immagini della traslazione del Cristo Bruciato da - facebook.com Vai su Facebook

Le due stragi, la memoria di Donatella e la versione del mostro: 50 anni fa il massacro del Circeo - Il Circeo è una ferita di un'epoca, lo specchio di un patriarcato feroce, di una società che si accorge troppo tardi che le figlie e le sorelle non sono al sicuro nemmeno in una villa sul mare ... Scrive ilgiornale.it

La sorella di Rosaria Lopez, vittima del massacro del Circeo: «Nella bara aveva una lacrima sul viso» - Il 30 settembre 1975 Andrea Ghira, Gianni Guido e Angelo Izzo sequestrarono, violentarono e uccisero Rosaria Lopez. Riporta video.corriere.it