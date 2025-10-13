In Manovra più fondi alla sanità e alle famiglie ma non basta Landini vara la Flotilla Sciopero per bloccare l’Italia
Andrà domani in Consiglio dei ministri – con uno sciopero preventivo già annunciato dalla Cgil per il 25 ottobre – la Legge di Bilancio per il 2026, dopo l’ultima consultazione, di oggi, con associazione dei datori di lavoro e confederazioni di industriali, artigiani e agricoltori. Una manovra “leggera”, circa 16 miliardi, pari allo 0,7% del Pil, ma che ha in sé misure importanti sia sul fronte sociale che economico. Nonostante le risorse limitate, il governo ha delineato un pacchetto di interventi mirati a sostenere famiglie, imprese e lavoratori, rispettando gli obiettivi di deficit e debito pubblico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: manovra - fondi
Manovra 2026, cosa cambia: mini Irpef sugli aumenti contrattuali e semestre di silenzio-assenso per i Tfr nei fondi pensione
Bilancio regionale, manovra da oltre 174 milioni: ecco quali nuovi fondi arriveranno per il 2025
Comune, sì alla manovra di bilancio: "Mille case ristrutturate all’anno". Il Pd: fondi per Argelati e Carraro
Opposizione costruttiva alla manovra Schifani: più fondi per disabilità e sport paralimpico https://dedalomultimedia.org/notizie/ultime/29310-opposizione-costruttiva-alla-manovra-schifani-pi%C3%B9-fondi-per-disabilit%C3%A0-e-sport-paralimpico.html… #Sici - X Vai su X
IL COMMENTO DI MARCO ZATTERIN / Senza i fondi europei l’Italia sarebbe già in recessione. La manovra che il governo presenterà martedì deve puntare su innovazione, formazione e imprese, non su bonus e misure transitorie. Bankitalia invita a investire i Vai su Facebook
Farmaci, Pnrr, tariffe e contratti: così saranno bruciati i fondi per la sanità in manovra - Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha promesso al collega della Salute, Orazio Schillaci, uno stanziamento extra da ... Si legge su repubblica.it
Manovra 2026: TFR nei fondi pensione per i neo assunti - Il Governo sta studiando un provvedimento che renda automatica la destinazione del TFR alla previdenza complementare per i neo assunti. Secondo pmi.it