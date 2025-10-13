Andrà domani in Consiglio dei ministri – con uno sciopero preventivo già annunciato dalla Cgil per il 25 ottobre – la Legge di Bilancio per il 2026, dopo l’ultima consultazione, di oggi, con associazione dei datori di lavoro e confederazioni di industriali, artigiani e agricoltori. Una manovra “leggera”, circa 16 miliardi, pari allo 0,7% del Pil, ma che ha in sé misure importanti sia sul fronte sociale che economico. Nonostante le risorse limitate, il governo ha delineato un pacchetto di interventi mirati a sostenere famiglie, imprese e lavoratori, rispettando gli obiettivi di deficit e debito pubblico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - In Manovra più fondi alla sanità e alle famiglie ma non basta. Landini vara la “Flotilla Sciopero” per bloccare l’Italia