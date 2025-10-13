In lacrime davanti alla gip | chiedo scusa Le parole del 14enne di Ravenna che ha accoltellato i genitori mentre dormivano
Il 14enne che è accusato di aver accoltellato i genitori mentre dormivano ha chiesto scusa in lacrime alla famiglia e si è detto pentito di quello che ha fatto. È successo durante l’interrogatorio necessario a convalidare il suo arresto, di fronte alla giudice per le indagini preliminari. Il ragazzo si trova ora in un istituto penale per minorenni di Bologna, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri lo avevano trovato in stato confusionale nella casa dove abitava con i genitori, a Ravenna, in piena notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre. Aveva colpito con due coltelli i familiari, che non hanno riportato ferite gravi e per quanto scossi hanno fatto sapere di voler aiutare il figlio, come riporta Il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Open.online
