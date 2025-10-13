L'Idf ha iniziato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace di Trump: lo afferma la tv pubblica israeliana Kan. I detenuti saranno rilasciati da diverse prigioni: quelli rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di Rafah sono stati trasferiti al carcere israeliano di Ketziot, mentre quelli che destinati alla Cisgiordania, 100 secondo le stime, sono stati trasferiti al carcere di Ofer. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - In Israele iniziato il trasferimento con bus degli ergastolani palestinesi