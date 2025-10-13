In Israele iniziato il trasferimento con bus degli ergastolani palestinesi
L'Idf ha iniziato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace di Trump: lo afferma la tv pubblica israeliana Kan. I detenuti saranno rilasciati da diverse prigioni: quelli rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di Rafah sono stati trasferiti al carcere israeliano di Ketziot, mentre quelli che destinati alla Cisgiordania, 100 secondo le stime, sono stati trasferiti al carcere di Ofer. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Gaza City, Israele ha iniziato il piano di occupazione
Grattacielo bombardato a Gaza City, Israele: "Abbiamo iniziato"
Israele annuncia: "Ok alla proposta di Trump" | Iniziato l'esodo da Gaza City verso il sud della Striscia | Global Sumud Flotilla: "Barca con a bordo anche Greta Thunberg colpita da un drone"
Israele, prigionieri palestinesi lasciano il carcere in bus - Sui media israeliani arrivano le prime immagini dei pullman con all'interno i prigionieri palestinesti destinati a essere liberati dopo il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani da parte di Hamas. Scrive tg24.sky.it
Tregua Gaza, Israele accetta proposta Trump/ Hamas “trattiamo” ma organizza attentato su bus a Gerusalemme - Se i sospetti erano decisamente orientati verso Hamas, il messaggio rilanciato su Telegram dopo l’orrendo attentato a Gerusalemme di questa mattina rende ufficiale la rivendicazione: «Benediciamo ... Secondo ilsussidiario.net