In Francia presentato il secondo governo di Sébastien Lecornu

Internazionale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 ottobre il primo ministro francese Sébastien Lecornu, appena riconfermato, ha presentato un governo composto da politici e tecnici poco noti al grande pubblico e provenienti dalla società civile. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

in francia presentato il secondo governo di s233bastien lecornu

© Internazionale.it - In Francia presentato il secondo governo di Sébastien Lecornu

In questa notizia si parla di: francia - presentato

Francia, Lecornu si dimette il giorno dopo aver presentato il nuovo governo

Francia, il premier Lecornu ha presentato le dimissioni e Macron le ha accettate

Caos Francia, il premier Lecornu si dimette. Aveva presentato il suo governo ieri sera. Bardella: «Macron sciolga il Parlamento»

francia presentato secondo governoIn Francia presentato il secondo governo di Sébastien Lecornu - Il 12 ottobre il primo ministro francese Sébastien Lecornu, appena riconfermato, ha presentato un governo composto da politici e tecnici poco noti al grande pubblico e provenienti dalla società civile ... internazionale.it scrive

francia presentato secondo governoFrancia, Lecornu all'Eliseo da Macron: presentato un governo di tecnici ed esponenti della società civile. Atteso l'annuncio - Ore convulse per Sébastien Lecornu, il premier francese che dovrebbe presentare un nuovo governo dopo quello durato soltanto 14 ore una settimana fa. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Presentato Secondo Governo