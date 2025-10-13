In Francia presentato il secondo governo di Sébastien Lecornu

Il 12 ottobre il primo ministro francese Sébastien Lecornu, appena riconfermato, ha presentato un governo composto da politici e tecnici poco noti al grande pubblico e provenienti dalla società civile. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In Francia presentato il secondo governo di Sébastien Lecornu

In questa notizia si parla di: francia - presentato

Francia, Lecornu si dimette il giorno dopo aver presentato il nuovo governo

Francia, il premier Lecornu ha presentato le dimissioni e Macron le ha accettate

Caos Francia, il premier Lecornu si dimette. Aveva presentato il suo governo ieri sera. Bardella: «Macron sciolga il Parlamento»

Francia, Lecornu all'Eliseo da Macron: presentato un governo di tecnici ed esponenti della società civile. Atteso l'annuncio - X Vai su X

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo. Fona · Gelato. ENIT Francia e Sherbeth Festival hanno presentato presso l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, la 17ª edizione del Sherbeth – Festival Internazionale del Gelato Artigianale, che si terrà a Palermo dal 7 al - facebook.com Vai su Facebook

In Francia presentato il secondo governo di Sébastien Lecornu - Il 12 ottobre il primo ministro francese Sébastien Lecornu, appena riconfermato, ha presentato un governo composto da politici e tecnici poco noti al grande pubblico e provenienti dalla società civile ... internazionale.it scrive

Francia, Lecornu all'Eliseo da Macron: presentato un governo di tecnici ed esponenti della società civile. Atteso l'annuncio - Ore convulse per Sébastien Lecornu, il premier francese che dovrebbe presentare un nuovo governo dopo quello durato soltanto 14 ore una settimana fa. Lo riporta ilgazzettino.it