In Francia Lecornu confermato il governo già in bilico Macron perde sempre più forze
Al termine di una settimana di follia, Sébastien Lecornu venerdì è stato confermato come primo ministro in Francia e ieri ha proc. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: francia - lecornu
Francia, Macron nomina ancora Lecornu premier. E lui: “Accetto l’incarico per dovere”
Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu
Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier
Francia, Lecornu all’Eliseo: atteso per questa sera annuncio governo - X Vai su X
Francia, corsa contro il tempo per Lecornu: domani deve presentare la manovra. Ore convulse per il varo della finanziaria 2026 #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/12/francia-corsa-contro-il-tempo-per-lecornu-domani-deve-presentare-la-m - facebook.com Vai su Facebook
In Francia Lecornu confermato, il governo già in bilico, Macron perde sempre più forze - La composizione della squadra è un misto di società civile, giovani deputati e personalità più sperimentate. Da ilfoglio.it
Il premier risponde presente In Francia è nato il Lecornu 2.0: «È un governo di scopo» - «Un governo di volti nuovi che escono dalla società civile, con personalità di esperienza e giovani parlamentari»: questo il Lecornu 2, secondo esecutivo francese in sette giorni per il ministro macro ... Riporta bluewin.ch