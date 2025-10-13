Al termine di una settimana di follia, Sébastien Lecornu venerdì è stato confermato come primo ministro in Francia e ieri ha proc. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In Francia Lecornu confermato, il governo già in bilico, Macron perde sempre più forze