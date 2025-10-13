In fila per andare in bagno alunno di 10 anni urta contro il termosifone e si fa male Famiglia chiede risarcimento ma il tribunale dice no | Sorveglianza diligente nessuna colpa accertata

Orizzontescuola.it | 13 ott 2025

Un episodio apparentemente banale ha portato una famiglia a rivolgersi al Tribunale di Napoli: durante una mattina a scuola, un alunno cade in fila davanti ai bagni e si ferisce urtando un termosifone. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

