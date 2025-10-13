Bergamo. Dopo il successo di pubblico registrato dalle edizioni di Torino, la manifestazione fieristica Winterpark arriva a Bergamo. Dal 6 all’8 dicembre la Fiera di Bergamo si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del grande parco divertimenti dedicato agli appassionati di fitness e sport praticato. Nove palchi e 16 arene animeranno la manifestazione con masterclass, allenamenti, showcase, sfide e tornei guidati dai presenter del fitness più amati e dalle organizzazioni sportive più prestigiose. “Bergamo Winterpark – spiega Finisiano Calia, ideatore del format – non si visita, si vive. Infatti, il pubblico arriva in tuta e scarpe da ginnastica e, una volta entrato, si gode tutte le attrazioni passando da una lezione di Functional Step a quella di Pilates, e poi Aerodance, ThaiFit, Zumba, Cross Cardio, Fit Kombat, Yoga e molto altro ancora”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - In Fiera arriva Winterpark, il festival del fitness e dello sport