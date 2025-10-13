In Fiera arriva Winterpark il festival del fitness e dello sport

Bergamonews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Dopo il successo di pubblico registrato dalle edizioni di Torino, la manifestazione fieristica Winterpark arriva a Bergamo. Dal 6 all’8 dicembre la Fiera di Bergamo si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del grande parco divertimenti dedicato agli appassionati di fitness e sport praticato. Nove palchi e 16 arene animeranno la manifestazione con masterclass, allenamenti, showcase, sfide e tornei guidati dai presenter del fitness più amati e dalle organizzazioni sportive più prestigiose. “Bergamo Winterpark – spiega Finisiano Calia, ideatore del format – non si visita, si vive. Infatti, il pubblico arriva in tuta e scarpe da ginnastica e, una volta entrato, si gode tutte le attrazioni passando da una lezione di Functional Step a quella di Pilates, e poi Aerodance, ThaiFit, Zumba, Cross Cardio, Fit Kombat, Yoga e molto altro ancora”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

in fiera arriva winterpark il festival del fitness e dello sport

© Bergamonews.it - In Fiera arriva Winterpark, il festival del fitness e dello sport

In questa notizia si parla di: fiera - arriva

A Novara arriva "Calici a Castello": la nuova fiera del vino in città

Cosmofarma Roadshow, la prestigiosa fiera della farmacia arriva a Genova il 27 settembre

Fiera, in alto i calici. Champagne Experience arriva sotto le Torri

A Bologna arriva Play, il festival del gioco: quando l’appuntamento in fiera - ‘Evolution’, evoluzione, è la parola chiave e il tema della 16esima edizione di Play – il festival del gioco per tutti. Da ilrestodelcarlino.it

Fiera e festival dell’innovazione a Bologna, 600 espositori, 3 mila startup e la prima gara internazionale di drone soccer - Dai robot ai satelliti, dalle app alle piattaforme di apprendimento basate sull’intelligenza artificiale, fino alle stampanti 3D; e tante, tantissime altre innovazioni digitali provenienti da 90 ... Riporta corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Fiera Arriva Winterpark Festival