In centro città una rosa rossa posta in ricordo di Norma Cossetto vittima delle foibe
BRINDISI - Martedì 14 ottobre, alle ore 18, in corso Umberto I angolo via Conserva a Brindisi, si terrà la celebrazione della deposizione di una rosa rossa in ricordo di Norma Cossetto, studentessa istriana vittima dei partigiani jugoslavi al tempo della tragedia delle foibe, dopo il secondo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
