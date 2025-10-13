In centro città una rosa rossa posta in ricordo di Norma Cossetto vittima delle foibe

Brindisireport.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Martedì 14 ottobre, alle ore 18, in corso Umberto I angolo via Conserva a Brindisi, si terrà la celebrazione della deposizione di una rosa rossa in ricordo di Norma Cossetto, studentessa istriana vittima dei partigiani jugoslavi al tempo della tragedia delle foibe, dopo il secondo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - citt

Cerca Video su questo argomento: Centro Citt224 Rosa Rossa