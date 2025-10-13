In bici verso Udine per la campagna Show Israel the red card
Ieri, domenica 12 ottobre a Padova è arrivata la carovana ciclistica "PedaliAmo per Gaza", l'iniziativa dell'associazione CIP partita l'8 ottobre da Pinerolo (TO) e diretta a Udine per partecipare alla manifestazione contro la partita di calcio Italia-Israele, prevista proprio martedì prossimo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: bici - verso
Jovanotti in bici (dopo l’incidente) da Cortona al Friuli: 770 km verso il ‘bike concert’
Jovanotti, tappa speciale a Ravenna del suo tour in bici verso il concertone in Friuli
In sella alle bici approdano alla prima tappa del viaggio verso il Giubileo
Protocollo tra il Comune e lo scalo: una via per bici anche verso Bologna. “Costruiremo strutture per la fauna nella Golena di San Vitale” - facebook.com Vai su Facebook
In bici verso Udine per la campagna "Show Israel the red card" - Anche da Padova saranno in molti coloro che partiranno alla volta di Udine per la manifestazione indetta in occasione della partita Italia - Si legge su padovaoggi.it