In bici per verso Udine per la campagna Show Israel the red card

Padovaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, domenica 12 ottobre a Padova è arrivata la carovana ciclistica "PedaliAmo per Gaza", l'iniziativa dell'associazione CIP partita l'8 ottobre da Pinerolo (TO) e diretta a Udine per partecipare alla manifestazione contro la partita di calcio Italia-Israele, prevista proprio martedì prossimo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

