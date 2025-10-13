Una tragedia si è consumata all’alba, quando la quiete delle prime ore del giorno è stata interrotta da un violento impatto lungo una strada extraurbana. Le sirene dei soccorsi hanno squarciato il silenzio mentre le forze dell’ordine e i sanitari accorrevano sul posto. Nonostante la rapidità dell’intervento, per uno dei due coinvolti non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando incredulità e dolore tra chi conosceva la vittima, una persona descritta come riservata e laboriosa. Gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per chiarire le circostanze del dramma, analizzando i rilievi e raccogliendo le prime testimonianze per comprendere cosa abbia portato al tragico epilogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - In bici per andare a lavoro, poi lo schianto improvviso e il volo sull’asfalto: è tragedia in Italia