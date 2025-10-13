In bici per andare a lavoro poi lo schianto improvviso e il volo sull’asfalto | è tragedia in Italia
Una tragedia si è consumata all’alba, quando la quiete delle prime ore del giorno è stata interrotta da un violento impatto lungo una strada extraurbana. Le sirene dei soccorsi hanno squarciato il silenzio mentre le forze dell’ordine e i sanitari accorrevano sul posto. Nonostante la rapidità dell’intervento, per uno dei due coinvolti non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando incredulità e dolore tra chi conosceva la vittima, una persona descritta come riservata e laboriosa. Gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per chiarire le circostanze del dramma, analizzando i rilievi e raccogliendo le prime testimonianze per comprendere cosa abbia portato al tragico epilogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: bici - andare
Le rubano la bici utilizzata per andare a lavoro ma i carabinieri la ritrovano: storia a lieto fine per una messinese
Ciclismo. Quanto è bello andare in bici sulle colline maceratesi
Bici e monopattini per andare a scuola o a lavoro: torna la Settimana europea della mobilità
Ben 267 lavoratori hanno scelto la bicicletta per andare al lavoro: 32mila chilometri e 4 tonnellate di anidride carbonica risparmiate - facebook.com Vai su Facebook
In bici per andare a lavoro, poi lo schianto improvviso e il volo sull’asfalto: è tragedia in Italia - Una tragedia si è consumata all’alba, quando la quiete delle prime ore del giorno è stata interrotta da un violento impatto lungo una strada extraurbana. thesocialpost.it scrive
25 euro al giorno se vai a lavoro in bici: l’originale iniziativa per ridurre l’inquinamento - Che usare la bicicletta per spostarsi faccia bene alla salute è un dato di ... Da diregiovani.it