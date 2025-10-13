In auto con la ex nonostante il divieto | arrestato
Un 56enne di origine straniera, già noto alle forze dell'ordine, sottoposto al braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai carabinieri di Vergato. L'uomo era destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
