In auto con la ex nonostante il divieto | arrestato

Bolognatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 56enne di origine straniera, già noto alle forze dell'ordine, sottoposto al braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai carabinieri di Vergato. L'uomo era destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - nonostante

Auto sostata nonostante i divieti, accanto alla sede della Polizia Municipale: l'ira del sindaco

FOCUS. Nonostante le paure, le auto a guida autonoma la stanno spuntando

Auto elettriche, l’interesse dei consumatori resta basso nonostante gli obiettivi europei

Vergato: in auto con la ex nonostante il divieto di avvicinamento. Arrestato - I Carabinieri della Stazione di Vergato hanno arrestato un 56enne straniero, già noto alle Forze dell’Ordine, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di a ... Come scrive sassuolo2000.it

VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALL'EX COMPAGNA: ARRESTATO 67ENNE A CHIUSI - L’uomo, originario di Firenze, è stato sorpreso sotto casa della donna nonostante il provvedimento in vigore da aprile. Scrive oksiena.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Ex Nonostante Divieto