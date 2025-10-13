In auto con 52 chili di hashish bloccato dopo inseguimento
Tempo di lettura: < 1 minuto Viaggiava in auto con oltre 52 chili di hashish suddivisi in 96 panetti l’uomo arrestato dalla Polizia Stradale sull’A1 nei pressi del casello autostradale di Caianello (Caserta). L’uomo era stato notato mentre era fermo in auto in una piazzola di sosta da una pattuglia della Polstrada di Cassino, che gli si era avvicinata per aiutarlo; ma quando ha visto gli agenti, l’uomo ha ingranato la marcia fuggendo. Ne è nato un rocambolesco inseguimento con i poliziotti, durante il quale l’uomo ha provato anche a speronare la vettura della Polizia. Con l’intervento di una seconda pattuglia della Polstrada di Caserta Nord l’auto è stata costretta a fermarsi, ma il conducente è fuggito a piedi e ha scavalcato il guardrail centrale, inseguito dai poliziotti che dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: auto - chili
