Milano, 13 ott. (askanews) - In anteprima il videoclip di "Gaia Goodbye", nuovo singolo del trio romano tutto al femminile wasabi per Piuma Dischi. "Gaia Goodbye" è una lettera d'addio alla Terra: una ballata elettronica e sognante in cui l'umanità lascia il pianeta per permettergli di guarire. Con sonorità morbide e sospese, tra indie italiano e sfumature dream pop "spaziali", il brano accompagna l'ascoltatore in un viaggio emotivo fatto di nostalgia e speranza. È proprio il viaggio al centro del lyric video di "Gaia Goodbye": le wasabi, animate in stile "Yellow Submarine" dei Beatles, lasciano il pianeta Terra ormai morente salendo a bordo della loro coloratissima navicella spaziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In anteprima il video di "Gaia Goodbye", nuovo singolo delle wasabi