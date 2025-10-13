In anteprima a Cinematocasa il film premio oscar No other land

Straordinario appuntamento da non perdere a Cinematocasa (via Maqueda, 124 – Palermo): venerdì 17 ottobre, ore 21.00, in anteprima, verrà proiettato il film premio Oscar No Other Land, la storia di amicizia tra l'attivista palestinese Basel e il giornalista israeliano Yuval. La pellicola ha anche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: anteprima - cinematocasa

EVENTO ANTEPRIMA – Venerdì 17 ottobre 2025, ore 21 Solo a Cinematocasa, Palermo Premio OSCAR – “No Other Land” Un film che ha emozionato il mondo, ora finalmente anche da noi. Dalla collaborazione di quattro giovani attivisti palestinesi e i - facebook.com Vai su Facebook

In anteprima a Napoli il film «Sotto le nuvole», Premio Speciale della Giuria a Venezia ’82 - «Filmando tra Napoli e il Golfo sentivo di filmare al cospetto della storia degli uomini e della storia della natura». Come scrive ilmattino.it

In anteprima a Napoli il film «Sotto le nuvole», Premio Speciale della Giuria a Venezia ’82 - «Ho girato e vissuto per tre anni all’orizzonte del Vesuvio – racconta il regista Rosi (Leone d’Oro per Sacro Gra, Orso d’Oro e molti altri premi internazionali fra cui gli EFA e la Nomination agli ... Scrive ilmattino.it