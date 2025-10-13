Imponente misure di sicurezza per Italia-Israele | inviati rinforzi coinvolto anche l’Esercito Occhi puntati sul corteo pro-Pal

Roma, 13 ottobre 2025 – Massicci rinforzi delle forze di polizia, con il coinvolgimento anche dell’esercito: saranno imponenti le misure di sicurezza per la partita di calcio Italia-Israele in programma domani sera allo stadio 'Friuli' di Udine (per la qualificazione ai mondiali 2026 ), ma anche per il corteo pro-Pal previsto nel pomeriggio. Il piano è stato messo a punto nel corso di una riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica nei giorni scorsi. Alla manifestazione sono attesi almeno 10mila partecipanti. Massima attenzione è dedicata agli spostamenti della squadra israeliana, dall'arrivo in aeroporto al pernottamento in albergo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

