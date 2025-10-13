Impianto a biomasse di Roma est i cittadini non si arrendono a presentano ricorso al Consiglio di Stato

I cittadini non si arrendono. Nonostante il via libera degli uffici regionali e il ricorso respinto dal Tar del Lazio, i residenti di Colle Monfortani e Colle Prenestino tentano l'ultima carta per fermare la realizzazione dell'impianto a biomasse che sorgerà su via Prenestina: il ricorso al.

