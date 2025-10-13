Impianto a biomasse di Roma est i cittadini non si arrendono a presentano ricorso al Consiglio di Stato
I cittadini non si arrendono. Nonostante il via libera degli uffici regionali e il ricorso respinto dal Tar del Lazio, i residenti di Colle Monfortani e Colle Prenestino tentano l’ultima carta per fermare la realizzazione dell’impianto a biomasse che sorgerà su via Prenestina: il ricorso al. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma. Il Tar dà il via libera all’impianto a biomasse lungo la via Prenestina
Impianto a biomasse di Roma est, un presidio sotto la Regione Lazio per fermare l'ecomostro - I cittadini di Roma est si preparano a nuove mobilitazioni per tentare di fermare la realizzazione ... Come scrive romatoday.it
Impianto a biomasse a Roma est, la destra convoca un consiglio straordinario ma dimentica la Regione Lazio - Un consiglio straordinario al quale, però, mancherà un attore più che importante: la Regione Lazio. Si legge su romatoday.it