Imperia muore la sedicenne gravemente ferita in un incidente a Isolabona

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ragazza guidava una Motard e si è scontrata con una Volksvagen: alla fine i traumi sono stati fatali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

imperia muore la sedicenne gravemente ferita in un incidente a isolabona

© Ilsecoloxix.it - Imperia, muore la sedicenne gravemente ferita in un incidente a Isolabona

In questa notizia si parla di: imperia - muore

Imperia, pensionato viene attaccato da uno sciame di vespe e muore di choc anafilattico dopo venti minuti

Imperia, operaio precipita dal tetto del Municipio e muore

Imperia, operaio cade dal tetto del municipio e muore

imperia muore sedicenne gravementeImperia, muore la sedicenne gravemente ferita in un incidente a Isolabona - La ragazza guidava una Motard e si è scontrata con una Volksvagen: alla fine i traumi sono stati fatali ... Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Imperia Muore Sedicenne Gravemente