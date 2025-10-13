Imperia muore la sedicenne ferita in un incidente a Isolabona | il cordoglio della comunità di Vallecrosia

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane, Lara Lorenzini di Vallecrosia, guidava una Motard e si è scontrata con una Volkswagen: alla fine i traumi sono stati fatali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

imperia muore la sedicenne ferita in un incidente a isolabona il cordoglio della comunit224 di vallecrosia

© Ilsecoloxix.it - Imperia, muore la sedicenne ferita in un incidente a Isolabona: il cordoglio della comunità di Vallecrosia

In questa notizia si parla di: imperia - muore

Imperia, pensionato viene attaccato da uno sciame di vespe e muore di choc anafilattico dopo venti minuti

Imperia, operaio precipita dal tetto del Municipio e muore

Imperia, operaio cade dal tetto del municipio e muore

imperia muore sedicenne feritaImperia, muore la sedicenne gravemente ferita in un incidente a Isolabona - La ragazza guidava una Motard e si è scontrata con una Volksvagen: alla fine i traumi sono stati fatali ... ilsecoloxix.it scrive

imperia muore sedicenne feritaSedicenne in moto morta in scontro con auto nell'Imperiese - , è morta in seguito alle lesioni riportate in un incidente in moto avvenuto ieri sera sulla provinciale 64 della val Nervia, nel territorio comunale di Isolabona, nell'entroterr ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Imperia Muore Sedicenne Ferita