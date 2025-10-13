Imperia è morta la sedicenne ferita in un incidente a Isolabona | il cordoglio della comunità di Vallecrosia
La giovane, Lara Lorenzini di Vallecrosia, guidava una Motard e si è scontrata con una Volkswagen: alla fine i traumi sono stati fatali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: imperia - morta
Nasce a Imperia il primo 'Death Café': dove si parla di morte… ma con un dolcetto in mano Alla Libreria Ragazzi di Oneglia arrivano chiacchiere, riflessioni e un pizzico d’ironia sul tema più serio di tutti. A condurre, la dottoressa Gabriella Manfredi, esperta - facebook.com Vai su Facebook
La misteriosa morte del musicista monegasco Olivier Barriera in Italia (Imperia) : caduta fatale o omicidio mascherato? A 5 anni dal ritrovamento del corpo, elementi enigmatici sollevano interrogativi sulla vera causa del decesso. @Corriere - X Vai su X
Imperia, muore la sedicenne gravemente ferita in un incidente a Isolabona - La ragazza guidava una Motard e si è scontrata con una Volksvagen: alla fine i traumi sono stati fatali ... Scrive ilsecoloxix.it
Sedicenne in moto morta in scontro con auto nell'Imperiese - , è morta in seguito alle lesioni riportate in un incidente in moto avvenuto ieri sera sulla provinciale 64 della val Nervia, nel territorio comunale di Isolabona, nell'entroterr ... Segnala msn.com