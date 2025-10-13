Imperia è morta la sedicenne ferita in un incidente a Isolabona | il cordoglio della comunità di Vallecrosia

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane, Lara Lorenzini di Vallecrosia, guidava una Motard e si è scontrata con una Volkswagen: alla fine i traumi sono stati fatali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Imperia, è morta la sedicenne ferita in un incidente a Isolabona: il cordoglio della comunità di Vallecrosia

