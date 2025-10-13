Impatto violento con un' auto | due motociclisti in ospedale
Momenti di apprensione per due centauri coinvolti in un violento incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre: lo schianto è avvenuto a Mezzolago di Ledro e i due biker, un uomo e una donna, sono stati portati in ospedale.L’impattoSecondo quanto emerso, lo schianto è avvenuto intorno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: impatto - violento
Incidente stradale finisce in tragedia: una giovane vittima dopo il violento impatto
Violento impatto tra due moto, feriti i conducenti: uno è in gravi condizioni
Violento impatto sulla provinciale: auto sfonda muretto a secco e si ribalta
Violento impatto in viale Portofino: la donna trasferita in elisoccorso al Bufalini, la bambina ricoverata a Rimini. Traffico rallentato e rilievi della Polizia Municipale #Riccione #Cronaca - X Vai su X
Fuga da film con schianto sulla Statale 16 ? In carcere 22enne di Torremaggiore Nel violento impatto rimasero ferite 4 persone, tra cui due carabinieri ? - facebook.com Vai su Facebook
Violento impatto tra due auto sulla statale a Ferrara: muoiono una donna e due ragazzi - Nella mattina di oggi 11 ottobre sulla statale Adriatica all'altezza di Ferrara due auto si sono scontrate violentemente ... Lo riporta msn.com
Incidente a Riccione, mamma e figlia sbalzate dalla bici dopo l’impatto con un’auto - Violento impatto in viale Portofino: la donna trasferita in elisoccorso al Bufalini, la bambina ricoverata a Rimini. altarimini.it scrive