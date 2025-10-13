Immagini sexy messaggi spinti e promesse di incontri intimi | la truffa del money muling è tornata con un nuovo volto Ecco di cosa si tratta
La truffa del “money muling” (letteralmente “mulo di denaro”, ndr) è tornata, si è evoluta e adesso ha assunto una forma diversa. La nuova strategia della cosiddetta “truffa del mulo” ora adesca uomini con immagini sexy e la promessa di incontri intimi. Questa frode online è una delle più insidiose degli ultimi anni. Il problema non riguarda solo la perdita di una quantità di denaro, ma anche l’alto rischio di entrare, consapevolmente o meno, in uno schema di riciclaggio di denaro. Ma se prima la truffa avveniva tramite messaggi, (su Whatsapp o Telegram) ora lo schema è cambiato ed è diventato molto più complesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
