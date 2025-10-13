Immagini dal Sannio | i manfredi con ricotta una ricetta che rievoca la storia

13 ott 2025

Nel Sannio, maggiormente a Benevento, è sempre viva la memoria storica della sconfitta di Manfredi di Svevia, sul ponte Calore, per mano di Carlo d’Angiò. Era il 26 febbraio 1266 e in quel giorno finì ufficialmente la dinastia degli Svevi. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

In questa notizia si parla di: immagini - sannio

Manfredi alla ricotta - Risale infatti al 1250, quando Manfredi di Svevia, re di Sicilia fu accolto dalla popolazione campana con un delizioso piatto di pasta insaporito ... Si legge su la7.it

