Immagini dal Sannio | i manfredi con ricotta una ricetta che rievoca la storia
Nel Sannio, maggiormente a Benevento, è sempre viva la memoria storica della sconfitta di Manfredi di Svevia, sul ponte Calore, per mano di Carlo d’Angiò. Era il 26 febbraio 1266 e in quel giorno finì ufficialmente la dinastia degli Svevi. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: immagini - sannio
Immagini dal Sannio: la processione dei manuocchi a Pescolanciano
Immagini dal Sannio: il violento e disastroso terremoto di Sant’Anna del 1805
Immagini dal Sannio: i cinque murales di Sannio Falanghina
Giornata di Premiazione della III Edizione del Concorso Fotografico “IRPINIA SANNIO – TERRE DI VOLONTARI E DI DONO” – III EDIZIONE Il volto del dono – Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025 24 OTTOBRE 2024 ORE 17.00 PIETRELCINA - facebook.com Vai su Facebook
Manfredi alla ricotta - Risale infatti al 1250, quando Manfredi di Svevia, re di Sicilia fu accolto dalla popolazione campana con un delizioso piatto di pasta insaporito ... Si legge su la7.it