Imaging rischio aritmico e cardiomiopatie | convegno su diagnosi e prevenzione
Si stima che in Italia muoiano ogni anno circa 1.000 persone al di sotto dei 35 anni per morte cardiaca improvvisa (MCI). Si tratta di una condizione rara ma estremamente temibile in cui un cuore sano per la maggior parte delle persone può improvvisamente smettere di battere a causa di aritmie o. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: imaging - rischio
Le anomalie congenite delle coronarie spesso sono causa di ischemia e morte improvvisa, soprattutto tra i giovani atleti. La ricerca del Policlinico San Donato vuole offrire analisi sempre più precise per l'identificazione del rischio grazie a imaging multimodale - facebook.com Vai su Facebook
Rischio aritmico e cardiomiopatie: a Messina tre giorni dedicati alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa | INFO - Si tratta di una condizione rara ma estremamente temibile in cui un cuore sano ... Secondo strettoweb.com