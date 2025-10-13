Imaging rischio aritmico e cardiomiopatie | convegno su diagnosi e prevenzione

Messinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si stima che in Italia muoiano ogni anno circa 1.000 persone al di sotto dei 35 anni per morte cardiaca improvvisa (MCI). Si tratta di una condizione rara ma estremamente temibile in cui un cuore sano per la maggior parte delle persone può improvvisamente smettere di battere a causa di aritmie o. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: imaging - rischio

imaging rischio aritmico cardiomiopatieRischio aritmico e cardiomiopatie: a Messina tre giorni dedicati alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa | INFO - Si tratta di una condizione rara ma estremamente temibile in cui un cuore sano ... Secondo strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Imaging Rischio Aritmico Cardiomiopatie