Il voto nelle città | Giani batte Tomasi in quasi tutti i capoluoghi di centrodestra ‘Resiste’ solo Grosseto
Firenze, 13 ottobre 2025 – Il peso di Eugenio Giani sulle città. La vittoria del governatore uscente, confermato come presidente della regione Toscana a larga maggioranza, si esprime soprattutto grazie al voto nei capoluoghi. Anche in molti dei Comuni dove governa un sindaco di centrodestra, queste elezioni regionali hanno premiato Giani e il campo largo. E’ il caso di Pisa, ad esempio, da due mandati in mano a Fratelli d'Italia, dove la partita è finita addirittura con 21 punti di scarto (57 a 36) in favore di Giani, mentre a Siena Giani ha ottenuto il 55% contro il 41 di Tomasi. Vittoria più risicata invece ad Arezzo (51 a 47). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Curioso il caso di Massa Carrara: a Massa, dove governa il centrodestra, Giani è avanti, mentre a Carrara, dove la sindaca è Dem, vince Tomasi.
