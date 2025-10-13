Il Volley Bergamo 1991 ritrova in casa la vittoria | netto 3-0 su Consolini Volley

Treviglio. Fattore casa. Dopo la sconfitta contro Milano all’esordio, il Volley Bergamo 1991 sblocca il conto delle vittorie al PalaFacchetti battendo nettamente la neopromossa San Giovanni in Marignano, con un 3-0 che ammette poche repliche, come del resto il gap evidenziato in campo lungo i tre set utilizzati. Il clima è frizzante e l’aria che si respira è quella della passione che ha voglia di esplodere. La Nobiltà Rossoblù regala una coreografia, il calore dei mille di Treviglio avvolge il gruppo di coach Parisi. E la risposta in campo contro Consolini Volley – delle ex Ortolani e Cecchetto – è subito prorompente con un primo set da urlo, comandato dagli attacchi di Cese Montalvo e di capitan Mlejnkova. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

