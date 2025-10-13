Il Volley Bergamo 1991 ritrova in casa la vittoria | netto 3-0 su Consolini Volley
Treviglio. Fattore casa. Dopo la sconfitta contro Milano all’esordio, il Volley Bergamo 1991 sblocca il conto delle vittorie al PalaFacchetti battendo nettamente la neopromossa San Giovanni in Marignano, con un 3-0 che ammette poche repliche, come del resto il gap evidenziato in campo lungo i tre set utilizzati. Il clima è frizzante e l’aria che si respira è quella della passione che ha voglia di esplodere. La Nobiltà Rossoblù regala una coreografia, il calore dei mille di Treviglio avvolge il gruppo di coach Parisi. E la risposta in campo contro Consolini Volley – delle ex Ortolani e Cecchetto – è subito prorompente con un primo set da urlo, comandato dagli attacchi di Cese Montalvo e di capitan Mlejnkova. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: volley - bergamo
Volley Bergamo 1991: Parisi, Rossini, Armini ed Eze d’oro alle Universiadi
Volley Bergamo 1991, il campionato inizia il 6 ottobre: 8 su 13 in trasferta nel girone d’andata
Ecco il calendario del Volley Bergamo 91 Debutto in trasferta con Milano il 6 ottobre
#Esordio in casa positivo del Volley Bergamo che alla prima al #PalaFacchetti piega nettamente la matricola S. Giovanni in Marignano. Davanti a un migliaio di #spettatori, sostituti dal tifo della Nobiltà #Rossoblù, le ragazze di #coach #Parisi hanno dato confe - facebook.com Vai su Facebook
Troppa Milano per il Volley Bergamo: 3-0 a Monza all'esordio in campionato - BergamoNews - X Vai su X
Dopo il ko a milano. Bergamo ritrova il PalaFacchetti: sfida con San Giovanni in cerca dei primi punti - La Volley Bergamo 1991, reduce dal ko subito lunedì scorso contro una ... Come scrive sport.quotidiano.net
Treviglio riaccoglie il Volley Bergamo: contro Consolini per la prima vittoria stagionale - 0 subito all'esordio a Milano, le rossoblù sfidano la neopromossa nella prima gara interna stagionale ... Lo riporta bergamonews.it