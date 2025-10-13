Il video di un fan che ignora Annalisa diventa virale ma la cantante spiega cosa è successo veramente

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annalisa ha difeso un fan il cui video era diventato virale perché alcuni pensavano che fosse andato via senza salutare la cantante, lasciandola con un'espressione delusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ignora - annalisa

"Annalisa saluta il fan, ma lui la ignora". La cantante non ci sta e rivela com'è andata veramente (video)

video fan ignora annalisaIl video di un fan che ignora Annalisa diventa virale, ma la cantante spiega cosa è successo veramente - Annalisa ha difeso un fan il cui video era diventato virale perché alcuni pensavano che fosse andato via senza salutare la cantante, lasciandola con un'espressione ... Da fanpage.it

"Annalisa saluta il fan, ma lui la ignora". La cantante non ci sta e rivela com'è andata veramente (video) - In un filmato si vede un ragazzo che si avvicina ad Annalisa con il disco in ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Video Fan Ignora Annalisa