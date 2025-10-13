Il viaggio di Decaro su un treno locale per incontrare i pendolari | Lavorare su integrazione di orari e servizi

In viaggio su un treno regionale, di uno dei servizi ferroviari in concessione, per ascoltare le voci dei pugliesi che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico per lavoro, studio o necessità e trasformare le loro proposte e le critiche in azioni e politiche su cui intervenire nei prossimi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

