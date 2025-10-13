Il viaggio di Decaro su un treno locale per incontrare i pendolari | Lavorare su integrazione di orari e servizi

In viaggio su un treno regionale, di uno dei servizi ferroviari in concessione, per ascoltare le voci dei pugliesi che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico per lavoro, studio o necessità e trasformare le loro proposte e le critiche in azioni e politiche su cui intervenire nei prossimi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: viaggio - decaro

Decaro in Fiera per la convention sul programma: "Oggi comincia il nostro viaggio"

"Il viaggio che comincio oggi non è pericoloso come quello degli attivisti della Flotilla", Antonio Decaro elogia il coraggio degli equipaggi partiti verso Gaza e cita don Tonino Bello, "Loro hanno osato la pace" - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Decaro viaggia su un treno locale per ascoltare i pendolari pugliesi - Il candidato presidente della coalizione progressista avvia un percorso di confronto per un trasporto pubblico più efficiente e integrato in tutta la regione ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Decaro, 'obiettivo è rete trasporti capillare e accessibile' - "Oggi ho voluto fare un primo sopralluogo su un treno locale, come spesso mi è capitato nelle mie esperienze di amministratore, per rendermi conto delle condizioni del servizio di trasporto nella nost ... Segnala ansa.it