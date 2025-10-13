il vertice storico di sharm senza netanyahu avvia il percorso di pace tra israele e hamas

A poche ore dal vertice di Sharm el-Sheikh, convocato da Egitto e Stati Uniti per celebrare la tregua tra Israele e Hamas, si era diffusa la notizia che anche Benjamin Netanyahu avrebbe partecipato. Sarebbe stata la notizia della giornata, già resa eccezionale dopo il rilascio dei venti israeliani ancora in vita tra coloro che Hamas aveva rapito durante l’attentato del 7 ottobre 2023, l’attacco che ha avviato la stagione di guerra che proprio oggi – con la cerimonia simbolica di consacrazione dell’accordo mediato dagli Usa – sembra potersi avviare verso un percorso di pace. Il nome di Netanyahu non compariva nella lista iniziale degli invitati, perché resta una figura divisiva nel mondo arabo. 🔗 Leggi su Formiche.net

