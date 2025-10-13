Il vertice di maggioranza alla Regione | centrodestra avanti fino alla scadenza naturale della legislatura
Si va avanti sino alla fine della legislatura. Alla Regione il centrodestra si ricompatta: almeno per il momento nessun rimpasto di Giunta, ma dopo il vertice convocato dal governatore Renato Schifani a traballare è la poltrona di Salvatore Iacolino alla direzione del dipartimento Pianificazione.
