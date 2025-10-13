Il Venezuela chiude l’ambasciata a Oslo dopo il Nobel a Machado
Il governo venezuelano ha disposto la chiusura dell’ambasciata in Norvegia pochi giorni dopo l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado, principale esponente dell’opposizione al presidente Nicolás Maduro. Caracas non ha fornito spiegazioni ufficiali sulla decisione, che arriva in un momento di forte tensione diplomatica. Parallelamente, il Venezuela ha comunicato la chiusura della sede diplomatica in Australia e l’apertura di nuove ambasciate in Burkina Faso e Zimbabwe, Paesi definiti «alleati nella lotta anticoloniale» e guidati da governi notoriamente critici nei confronti dell’Occidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Segnalare a Maduro che "falta poco". La sua caduta è uno degli obiettivi con alta priorità di Trump, che entro fine mandato vorrebbe chiudere i conti con Cuba, Nicaragua e Venezuela. - X Vai su X
