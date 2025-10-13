Il Corriere dello Sport analizza il turnover di Antonio Conte col Napoli, una scelta che l’allenatore fa seguendo certi criteri precisi e solo per quanto riguarda il portiere c’e stato un pareggio per le presenze fin qui avute. Ma il quotidiano mette anche in guardia sui rischi del turnover “Il turnover è uno strumento molto utile, sì, ma incastrare tutti i tasselli è difficile in maniera direttamente proporzionale agli avversari e agli obiettivi: il Napoli, da sabato al 9 novembre, si giocherà tanto nell’ottica della qualificazione alla prossima fase di Champions e del futuro in campionato, passando attraverso lo scontro diretto con l’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il turnover è uno strumento utile, ma bisogna incastrare tutti i tasselli con gli obiettivi e gli avversari