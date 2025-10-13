Il tramonto dell' egemonia occidentale

C'è un secolo che finisce prima del suo tempo, e non è il Novecento. È il secolo dell'egemonia occidentale. Le previsioni di Goldman Sachs, PwC e Ocse concordano: entro il 2050 il baricentro dell'economia mondiale si sarà spostato a Oriente e nel Sud globale. Cina, Stati Uniti e India guideranno la classifica, seguite da Indonesia e Germania, ultimo baluardo di un continente che fu centro del mondo e oggi non lo è più. Tra le prime venti compariranno Brasile, Messico, Egitto e Nigeria. L'Asia concentrerà oltre la metà del Pil mondiale, l'Occidente poco più di un quarto. Nel 2075 il sorpasso sarà definitivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

