Il tragico destino di Paolo | era andato via da Palermo per farlo tornare il padre comprò il pub

«Scrivetelo chi era Paolo, voi lo sapete chi era Paolo e chi è quello. Un assassino». Grida, si dispera e non smette un attimo di piangere Fabiola Galioto, madre di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso l’altra notte a Palermo da Gaetano Maranzano, 28 anni, del quartiere Zen. Seduta su una panchina davanti alla Camera mortuaria del Policlinico la donna è circondata da parenti e amici che cercano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il tragico destino di Paolo: era andato via da Palermo, per farlo tornare il padre comprò il pub

Paolo Taormina, chi era il giovane ucciso a Palermo: la passione per il calcio, il dolore per l'amico morto, lo strazio degli amici - Paolo Taormina, 21 anni, ucciso mentre cercava di fermare il pestaggio di un minorenne davanti al locale di famiglia: colpito alla fronte da un uomo fuggito su uno scooter, sotto gli occhi della movid ... Come scrive lasicilia.it