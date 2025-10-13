Il tonico tradizionale nigeriano contiene cannabis | sequestrati 21 litri ad Avellino

Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri ad Avellino: avevano 21 litri di liquido risultato positivo alla cannabis.

