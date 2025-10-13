Il tonico tradizionale nigeriano contiene cannabis | sequestrati 21 litri ad Avellino
Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri ad Avellino: avevano 21 litri di liquido risultato positivo alla cannabis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tonico - tradizionale
