“Un provvedimento gravissimo e del tutto ingiustificato”. Il quotidiano toscano Il Tirreno, dopo aver scioperato sabato 11 ottobre, ha indetto una seconda giornata di sciopero per oggi lunedì 13 ottobre. La decisione, votata dall’assemblea dei redattori all’unanimità (con 46 voti su 46), arriva dopo l’avvio da parte dell’azienda di un procedimento disciplinare nei confronti di un componente del Comitato . Il rappresentante sindacale è accusato di aver diffuso i messaggi fra il Direttore generale della proprietà Sae (Sapere Aude Editori) e il Capo del personale, durante una riunione di luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Tirreno in sciopero, “ritorsioni antisindacali contro un collega”. L’azienda: “Ha diffuso una chat”