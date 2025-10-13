Il tennista che ha fatto meglio di Vacherot | in un colpo solo ha scalato 263 posizioni nel ranking

Il giovane Jay Dylan Hara Friend ha realizzato un balzo record di 263 posizioni nel ranking ATP, superando persino il progresso di Valentin Vacherot dopo il trionfo al Masters di Shanghai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tennista - meglio

Us Open, il ceo milionario che ha rubato a un bambino il cappellino del tennista Majchrzak: «Sì l’ho fatto, chi prima arriva meglio alloggia»

“CAPIRÒ MEGLIO QUESTA SERA” ? È tutto vero, Valentin Vacherot è in finale a Shanghai Il N.204 al mondo è il tennista con la classifica più bassa in un atto conclusivo di un Masters 1000 Attualmente N.58 può spingersi fino alla 42ª posizione in ca - facebook.com Vai su Facebook

Meglio stare senza tennis o pasta? Sinner 'sorprende' dopo Us Open - X Vai su X

"Perché non ha fatto come Alcaraz?". La critica di Panatta dopo il ritiro di Sinner - L'ex tennista italiano suona l'allarme: ci sono troppi tornei e si gioca in condizioni proibitive. Riporta msn.com

Tennis, Alcaraz trionfa agli US Open e supera Sinner - Con questa vittoria, lo spagnolo diventa il nuovo numero 1 del mondo, interrompendo il regno di 65 settimane dell'italiano ... Scrive italiaoggi.it