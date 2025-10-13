Il tennis scopre il Libro Cuore nel Masters delle lacrime

Gioia, lacrime, pianti. Uno che stramazza per i crampi durante la premiazione, l'altro che ripete «abbiamo vinto tutti e due», la commozione che coinvolge il resto del tennis. In realtà a vincere davvero è stato Valentin Vacherot, primo monegasco a trionfare in un Masters 1000, cosa che possiamo considerare visto quanti tennisti risiedono a Monte Carlo senza averne la cittadinanza un altro record. La disfida dei cugini di Shanghai è stata una festa di famiglia annunciata: davanti un divertito Roger Federer (altro esperto di lacrimoni finali) il favorito Arthur Rinderknech ha ceduto all'emozione, tanto da crollare per terra sfinito durante la premiazione, mentre il ragazzo con cui ha passato la gioventù continuava a ringraziare tutti uno per uno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il tennis scopre il Libro Cuore nel Masters delle lacrime

tennis

