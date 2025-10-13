Il Team Valle Vitulanese brilla al ‘Contest Etrusco’ di Viterbo

Fremondoweb.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette medaglie conquistate e prestazioni di rilievo per gli atleti di Foglianise: una giornata da incorniciare nel panorama del braccio di ferro Il Team Valle Vitulanese continua a farsi onore nel panorama nazionale del braccio di ferro. La squadra, guidata . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

