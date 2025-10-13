Il talk di Cerno e Venier traina la riscossa di ‘Domenica In’

(Adnkronos) – Sebbene 'Amici' continui a dominare gli ascolti del pomeriggio domenicale (3.094.000 spettatori pari al 26.4%), 'Domenica In' continua a crescere di settimana in settimana. A guidare la riscossa è il talk condotto dalla coppia formata da Mara Venier e dal direttore del 'Tempo' Tommaso Cerno, che nella quarta puntata del contenitore di Rai1 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: talk - cerno

Domenica In, Tommaso Cerno potrebbe curare spazio talk su attualità

Domenica in, ipotesi Tommaso Cerno per uno spazio talk sull’attualità

Dalle 14 su Raiuno torna ‘Domenica In’, condotto da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Si parlerà delle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi insieme alla figlia Evelina. Il talk condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno vedrà Vai su Facebook

Tommaso Cerno (Il Tempo) : Mi vergogno di vivere in un Paese dove, in un teatro si sono irrisi gli ostaggi israeliani mentre un sindaco conferiva un'onorificenza della Repubblica Italiana a una sedicente esperta di Palestina. #11ottobre #Cerno #FarWest #Gaz - X Vai su X

Il talk di Cerno e Venier traina la riscossa di 'Domenica In' - Sebbene 'Amici' continui a dominare gli ascolti del pomeriggio domenicale (3. Come scrive adnkronos.com

Domenica In al via, l'annuncio ufficiale di Mara Venier: "È cambiato quasi tutto" - Dopo la fine della scorsa stagione si era anche parlato di un possibile addio di Mara Venier a “ Domenica In” invece, sarà sempre la conduttrice veneziana al timone del programma Rai che, ormai, sta ... Scrive notizie.it