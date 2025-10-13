Il talk di Cerno e Venier traina la riscossa di ‘Domenica In’

(Adnkronos) – Sebbene 'Amici' continui a dominare gli ascolti del pomeriggio domenicale (3.094.000 spettatori pari al 26.4%), 'Domenica In' continua a crescere di settimana in settimana. A guidare la riscossa è il talk condotto dalla coppia formata da Mara Venier e dal direttore del 'Tempo' Tommaso Cerno, che nella quarta puntata del contenitore di Rai1 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

